İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim...
İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"
08.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:26
İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim...
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
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