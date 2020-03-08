Menü
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı: '4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim... - Güncel

İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim...

İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"

08.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:26
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu"

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı Güncel
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı