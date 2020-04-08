Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İçişleri Bakanlığı: "5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirildi"

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

08.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:23
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır." İçişleri Bakanlığı: ’5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirildi’

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İçişleri Bakanlığı: '5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirildi' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü - Haber 17:15: 5 kişi nakdi destek yardımını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 17:15: Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor - Haber 17:14: Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı - Haber 17:14: Güleda Cankel duruşması ertelendi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber