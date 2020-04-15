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İçişleri Bakanlığı: 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, bugün saat 15.00 itibari ile 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı açıklandı.

15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:18
İçişleri Bakanlığı: 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, bugün saat 15.00 itibari ile 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye 'de topyekun mücadele yürütüldüğü bildirildi. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alındığı ve bu kararların titizlikle uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251 bin 726'dır. Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Türkiye, Güncel
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