İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan 'S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

ANKARA,