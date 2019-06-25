25.06.2019 08:45
Haberler » Güncel » Haber

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır 'da 2, Hakkari 'de 3, Tunceli 'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da  başlatılan 'S¸ehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam  6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Diyarbakır , Tunceli , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
10:32 Aydın merkezli 2 ilde terör operasyonu
10:31 Beyaz eşya satıcıları 'sıfır ÖTV devam etsin' istiyor
10:30 Borsa güne düşüşle başladı
10:30 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
10:30 Karaman'da yaban domuzu sürek avı
10:29 Kıbrıs'da sürpriz doğum günü
10:29 Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın