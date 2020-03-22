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İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının istisnalarını belirledi

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren ancak hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacıların kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi.

22.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:40
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının istisnalarını belirledi
İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına giren ancak hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacıların kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek yapıldı.
Ek genelge ile sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar arasında olanlara yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi.
Buna göre, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında, kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar sınırlamadan muaf tutulacak.
Talepler "Vefa İletişim Merkezleri"nce takip edilecek
Genelgede, yasak kapsamında olup evden çıkması gereken vatandaşlarla ilgili de önlem alındı.
Buna göre, yasak kapsamında olan vatandaşlardan, yasakların yürürlüğe girdiği sırada ikameti dışında bir yerde bulunanlar başta olmak üzere seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek.
Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan "Vefa İletişim Merkezleri"nce takip edilecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek "seyahat belgeleri", talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.
Kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçları
Genelgeye göre, kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci, vali veya kaymakamların başkanlığında oluşturulan "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek.
Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu, sivil tüm görevlilere "görev belgesi-yaka kartı" düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.
Ayrıca sokağa çıkması kısıtlanan, yasaklanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde "Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi" görevlendirilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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