25.06.2019 12:22
Haberler » Güncel » Haber

İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

İçişleri Bakanlığı: 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİDiyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK'lı teröristle temas sağlandı.

DİYARBAKIR'DA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ
Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları kapsamında, bugün Hani ilçesine bağlı Yukarıturalık köyünün Aşağıturalı mezrası kırsalındaki operasyonda, bir grup PKK 'lı teröristle temas sağlandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; M-16 piyade tüfeği, tabanca, el bombası ile 150 mermi ve 6 şarjör ele geçirildi.
Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
mühimmat , silah , operasyon , tabanca , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:47 Hollanda'da acil servis hatları 4 saat devre dışı kaldı
13:47 ÇOCUĞUYLA HASTANEYE GİDEN KADINA KAPKAÇ KAMERADA
13:47 Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler
13:46 Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği programı açıklandı
13:46 DHA DIŞ- Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada
13:46 Nüfustan düşürüldü, şehit sayıldı ama cenazesi bulunamadı
13:46 Çanakkale'de zeytinlik yangını