İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta...
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,...
16.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:35
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ankara, Adana, Politika