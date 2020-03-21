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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek,...

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

21.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:07
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek,...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı göndererek, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Politika

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