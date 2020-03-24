İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge...
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
24.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:16
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Güncel