İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA