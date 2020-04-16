İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin...
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan denetimde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari...
16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Polis, 3. Sayfa