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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin...

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan denetimde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari...

16.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:01
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin...
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan denetimde sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Polis, 3. Sayfa
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