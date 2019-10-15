Haberler » 3. Sayfa » İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

15.10.2019 10:49İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı
İçişleri Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. 67 bin 848 personelin katıldığı uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, okul çevreleri, umuma açık yerler başta olmak üzere 16 bin 566 noktada gerçekleşti. Uygulama kapsamında, 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı. 39 bin 729'u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi. 428'i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi. 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapıldı. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:57 Fethiye'de tefecilik operasyonu
12:54 Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
12:49 Ambulansa yol vermeyen sürücünün davası ilk celsede karara bağlandı
12:53 Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı
12:47 Kaçak saat ve kozmetik ürünü ele geçirildi,
12:45 120 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
12:43 Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu
15.10.2019 13:03:15