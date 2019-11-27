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İçişleri Bakanlığı, 81 ile kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderdi.

27.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34İçişleri Bakanlığı, 81 ile kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile kış aylarında trafikte alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre trafik birimlerince kış lastiği kullanımı denetimlerine ağırlık verilecek, bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine belge düzenlenerek izin verilecek. Kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek için toplu taşıma özendirilecek. Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda "tuz varili" uygulaması yapılacak. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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