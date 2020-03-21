Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu - Haberler

İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu

İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs konulu ek bir genelge göndermesinin ardından durumu duyan Afyonkarahisar'a bağlı Şuhutlu vatandaşlar tıraş olmak için berberlere koştu.

21.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:07
İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu
İçişleri Bakanlığının 81 ile korona virüs konulu ek bir genelge göndermesinin ardından durumu duyan Afyonkarahisar'a bağlı Şuhutlu vatandaşlar tıraş olmak için berberlere koştu.

Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması dolayısıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki faaliyetler bugün saat 18.00 itibari ile geçici süreliğine durdu. Durumu duyan Şuhutlu vatandaşlar tıraş olmak için berberlere koşarken berberlerde ise yoğunluk oluştu. Berberler durumu anlayışla karşılayarak bizde bu kararı bekliyorduk ifadelerinde bulundu. Vatandaşlar ise durumun oldukça yerinde bir karar olduğunu bu karardan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini söyledi.

Berberde tıraş olan Ekrem Koç, "Bugün korona virüs nedeniyle hükümetimizin açıklamış olduğu kararlara saygı duyarak berberlerin kapatılacağını duyduk. Onun içinde acilen müşterisi olduğumuz arkadaşımıza tıraşımızı olmaya geldik. Son tıraşımız olacak gibi görünüyor. Allah sağlık çalışanlarına yardım etsin. Hepimize yardım etsin inşallah en kısa zamanda ülkemiz bu düşmüş olduğu kötü bir hastalıktan Allah'ın izniyle kısa zamanda çaresini bulacaktır inşallah" dedi.

Berber esnafı Sedat Güzelyayla ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konu hepimizin de gündeminde olduğu gibi korona virüs belası ile bizde iç içeyiz. Toplum olarak ülke olarak Allah beterinden korusun. Bizde insanlara mesleki gereklilik de yakın temasta olduğumuzdan bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ben ve diğer esnaf arkadaşlarımda gerekli olan ihtiyaçlarına devletimizin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Bu kapatma kararı nedeniyle şu anda ilçemizde ve ülkemizde olan kapatma kararı nedeniyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Müşterilerimizi mağdur etmemek adına hızla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Kurallara uyacağız." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuaför, Afyon, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

Kırıkkale'de, Miraç Kandili'nde de camiler boş kaldı - Haberler TCDD'den sağlık personellerine destek - Haberler Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta - Haberler Kontrolden çıkan otomobil, MOBESE direğine çarparak ters döndü: 4 yaralı - Haberler Patara'dan sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek - Haberler Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak - Haberler Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı - Haberler Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı - Haberler 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı - Haberler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Loading