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İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu

İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu İçişleri Bakanlığının talimatıyla Şuhut'ta da 18.

21.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:44
İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu
İçişleri Bakanlığının talimatıyla Şuhut 'ta da 18.00 berberler iş bıraktı
AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanlığının 81 ile Korona virüs konulu ek bir genelge göndermesinin ardından durumu duyan Afyonkarahisar'a bağlı Şuhutlu vatandaşlar tıraş olmak için berberlere koştu.
Genelge ile vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması dolayısıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki faaliyetler bugün saat 18.00 itibari ile geçici süreliğine durdu. Durumu duyan Şuhutlu vatandaşlar tıraş olmak için berberlere koşarken berberlerde ise yoğunluk oluştu. Berberler durumu anlayışla karşılayarak bizde bu kararı bekliyorduk ifadelerinde bulundu. Vatandaşlar ise durumun oldukça yerinde bir karar olduğunu bu karardan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini söyledi.
Berberde tıraş olan Ekrem Koç, "Bugün Korona virüs nedeniyle hükümetimizin açıklamış olduğu kararlara saygı duyarak berberlerin kapatılacağını duyduk. Onun içinde acilen müşterisi olduğumuz arkadaşımıza tıraşımızı olmaya geldik. Son tıraşımız olacak gibi görünüyor. Allah sağlık çalışanlarına yardım etsin. Hepimize yardım etsin inşallah en kısa zamanda ülkemiz bu düşmüş olduğu kötü bir hastalıktan Allah'ın izniyle kısa zamanda çaresini bulacaktır inşallah" dedi.
Berber esnafı Sedat Güzelyayla ise konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu konu hepimizinde gündeminde olduğu gibi Korona virüs belası ile bizde iç içeyiz. Toplum olarak ülke olarak Allah beterinden korusun. Bizde insanlara mesleki gereklilikte yakın temasta olduğumuzdan bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ben ve diğer esnaf arkadaşlarımda gerekli olan ihtiyaçlarına devletimizin katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Bu kapatma kararı nedeniyle şuanda ilçemizde ve ülkemizde olan kapatma kararı nedeniyle bir yoğunluk yaşanmaktadır. Müşterilerimizi mağdur etmemek adına hızla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Kurallara uyacağız." İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanlığı açıkladı vatandaşlar berberlere koştu
Etiketler : Afyon, Şuhut, Güncel

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