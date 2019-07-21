Haberler» Güncel» Haber

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.07.2019 08:56 İçişleri Bakanlığı: Ağrı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA, -


Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Ağrı, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:32   Yavru ebabillerin bakımını yapıp, kıymayla beslediler
09:31   Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, görkemli gala konseriyle sona erdi
09:30   Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (6)
09:30   Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi
09:29   Posof'ta sazlı sözlü şölen
09:28   "Ata'ya Selam" etkinliğinde dikkat çeken araç
09:28   Şile Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı (YENİDEN)