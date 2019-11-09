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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:57İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Jandarma, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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