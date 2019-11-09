Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:07İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,



Jandarma, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:43 Kıran-4 operasyonunda 7 terörist etkisiz hale getirildi
17:48 İzmir inşaat işçisi, el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu
17:47 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
17:42 Bolivya Devlet Başkanı Morales, halkı darbeye karşı sokağa çağırdı
17:46 Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu
17:31 HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:49:34