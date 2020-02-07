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İçişleri Bakanlığı: "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne...

İçişleri Bakanlığı: "Aydın Koçarlı ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine;

07.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:49İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: " ilçesi kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişleri görevlendirilmiş ve inceleme ve soruşturmaları sonucunda, bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır. Eş zamanlı olarak adı geçen kaymakam ile ilgili Bakanlığımızca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35'inci madde kapsamında yapılması gereken tüm işlemler gecikmeksizin başlatılmıştır." - ANKARA

Fırat Çelik, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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