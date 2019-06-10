İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde kazalarda 86 kişi hayatını kaybetti - tekrar

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, 86 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ramazan Bayramı'nda trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda tedbirler artırıldı. Tüm güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için görevlendirilen 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis ve jandarma başmüfettiş ile 24 saat esasına göreve yapıldı. Ayrıca, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Dikkat Sizden Karne Bizden' kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

OTOBÜSLERDE HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI

Bayram tatilinde 73 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 86 kişi hayatını kaybetti. Son 10 yılda motorlu araç, sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi. 2018 yılı ile mukayesesinde ise yüzde 48,3 oranında azalma sağlandı.18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde 1 ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

KAZALARIN YÜZDE 91,8'İ AÇIK HAVADA MEYDANA GELDİ

Ramazan Bayramı'nda meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 27,4'ü yerleşim yeri içinde, yüzde 72,6'sı yerleşim yeri dışında, ölümlerin yüzde 26,7'si yerleşim yeri içinde, yüzde 73,3'ü yerleşim yeri dışında yaşandı. Kazaların yüzde 91,8'i açık, yüzde 5,5'i yağmurlu, yüzde 2,7'si bulutlu havada, ölümlerin yüzde 91,9'u açık, yüzde 4,7'si yağmurlu, yüzde 3,5'i bulutlu havada yaşandı. Kazaların yüzde 94,5'i kuru, yüzde 5,5'i ıslak/nemli yolda, ölümlerin yüzde 95,3'u" kuru, yüzde 4,7'si ıslak/nemli yolda meydana geldi.

KAZALARIN YÜZDE 66'SI GÜNDÜZ MEYDANA GELDİ

Bayram tatilinde kazaların yüzde 65,8'i gündüz, yüzde 30,1'i gece, yüzde 4,1'i alacakaranlıkta, ölümlerin yüzde 67,4'ü gündüz, yüzde 27,9'u gece, yüzde 4,7'si alacakaranlıkta oldu. Kazaların yüzde 41,1'i yoldan çıkma, yüzde 13,7'si devrilme, savrulma, takla, yüzde 12,3'u" karşılıklı çarpışma, yüzde 12,3'u" yayaya çarpma, yüzde 9,6'sı yandan çarpma, yüzde 8,2'si arkadan çarpma, yüzde 1,4'u" engel/cisim ile çarpışma, yüzde 1,4'u" duran araca çarpma neticesinde yaşandı. Ölümlerin yüzde 36'sı yoldan çıkma, yüzde 15,1'i devrilme, savrulma, takla, yüzde 11,6'sı karşılıklı çarpışma, yüzde 11,6'sı yayaya çarpma, yüzde 11,6'sı yandan çarpma, yüzde 11,6'sı arkadan çarpma, yüzde 1,2'si engel/cisim ile çarpışma, yüzde 1,2'si duran araca çarpma sonucu meydana geldi.

Kaynak: DHA

- Ankara