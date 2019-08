İçişleri Bakanlığı bayramda kaza bilançosunu açıkladı

I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı, 5 gu¨nlu¨k Kurban Bayramı tatili boyunca 33 ilde meydana gelen 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybı yas¸andığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, 9 - 15 Agˆustos 2019 tarihleri arasında 7 gu¨n su¨reyle İçişleri Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Mu¨du¨r Yardımcıları ve daire bas¸kanları ile bayram su¨resince trafigˆin yogˆunlas¸acagˆı merkezler bas¸ta olmak u¨zere tüm Türkiye genelinde bulunan gu¨zergahlarda 116 bin 236 trafik personelinin çalıştığını, ayrıca otobu¨slerde yolcu olarak denetim yapacak go¨revli 560 personelin, alınan tedbirleri go¨zden gec¸irmek ve yerinde denetlemek ic¸in go¨revlendirilen 56 polis bas¸mu¨fettis¸i/jandarma mu¨fettis¸i ile 24 saat esasına go¨re trafik tedbirleri alındığını açıkladı.



Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelecegˆimizin teminatı c¸ocuklarımızın aileleri u¨zerindeki yaptırım etkisini kullanarak 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim', 'Hatalı Su¨ru¨cu¨ye Kırmızı Du¨du¨k' ve 'Hayatı Korumak I·c¸in; Kemerin Ses Getirsin' kampanyaları ile farkındalık oluşturmaya c¸alıs¸tık ve aldıgˆımız tedbirleri destekledik. 10-14 Agˆustos 2019 tarihleri arasındaki 5 gu¨nlu¨k kurban bayramı tatilinde 33 ilde 45 o¨lu¨mlu¨ trafik kazasında 50 can kaybı yas¸anmıs¸tır. Son on yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61 artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen, aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde bir gu¨ne du¨s¸en can kaybı 15 du¨zeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 du¨zeyine inerken, 2018 yılına go¨re ise 39 azalma sagˆlanmıs¸tır" denildi.



Tespit edilen ve tedbir alınan 18 ildeki 20 kazanın kara noktası ile s¸ehirlerarası yolcu tas¸ımacılıgˆı yapan otobu¨slerde o¨lu¨mlu¨ trafik kazası meydana gelmediği bildirilen ve kazaların meydana gelmemesi için vatandaşların bazı tedbirler alması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"O¨zellikle, bayram tatilini izleyen hafta sonu 17-18 Agˆustos 2019 Cumartesi ve Pazar gu¨nleri do¨nu¨s¸lerin olacagˆı ve bu sebeple karayolu gu¨zergahlarında as¸ırı yogˆunluk olabilecegˆi o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨nden, vatandas¸larımızın bayram sonu sevincinin hu¨zne do¨nu¨s¸memesi ve toplum olarak hepimizi derin u¨zu¨ntu¨ye bogˆan can kayıplarının yas¸anmaması ic¸in alınmıs¸ olan tu¨m trafik tedbirlerinin yanında; do¨nu¨s¸ ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yogˆunlugˆunun artacagˆı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varıs¸ yerine yakın mesafelerde meydana geldigˆi dikkate alınarak, varıs¸ noktasına yaklas¸ıldıgˆında yorgun ve uykusuz arac¸ kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri, seyir hızının azaldıgˆı veya durdugˆu kesimlerden hemen sonra kaybettikleri zamanı telafi etmek ic¸in su¨rat yapmamaları, as¸ırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz arac¸ kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis giris¸lerinde yol u¨zerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymaları, araca (otobu¨sler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları, 'Kırmızı Du¨du¨k' ve 'Emniyet Kemerin Ses Getirsin' kampanyası c¸erc¸evesinde, as¸ırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki c¸ocuklarımızın uyarılarını dikkate almaları, 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' bilinciyle, trafik gu¨venligˆinin sagˆlanmasına yo¨nelik yukarıda belirtilen uyarıların o¨zellikle bayramlarda ve digˆer zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve u¨lkemiz adına o¨nemle rica eder, tu¨m vatandas¸larımıza 'kazasız' yolculuklar dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA