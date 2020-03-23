İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9...
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
23.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:04
İçişleri Bakanlığı, Bingöl 'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bingöl, Polis, Güncel