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İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.07.2019 00:03 İçişleri Bakanlığı: Bingöl
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl'de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Yedisu, Bingöl, Güncel

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