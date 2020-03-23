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İçişleri Bakanlığı: "Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: "Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.

23.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:36
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: " Bingöl 'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 20 görev alıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa

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