İçişleri Bakanlığı: "Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı: "Bingöl'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı.
23.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:36
İçişleri Bakanlığı: " Bingöl 'de 'Kapan-9 Karer' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığında görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 20 görev alıyor." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa