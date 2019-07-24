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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.07.2019 15:58 İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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