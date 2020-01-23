Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığı: 'Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir' - Haber

İçişleri Bakanlığı: "Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir"

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

23.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:51İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Alman Vatandaşı 1 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 196 olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.

Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur." - ANKARA

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:51  BEYLİKDÜZÜ'NDE ÖĞRENCİ SERVİSİNDE YANGIN
17:46  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'den 42 bin kişiye yardım kolisi
17:50  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi
17:50  "Çocuk Sanat Festivali" 30 Ocak'ta başlayacak
17:44  Akçaabat Belediyesi karla mücadeleye hazır
23.01.2020 17:52:36