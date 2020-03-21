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İçişleri Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle toplu asker uğurlama törenlerini yasakladı

Türkiye'de Covid-19 vakalarının hızla arttığı bir dönemde Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilde asker uğurlaması görüntüleri tepki çekti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı "toplu asker uğurlama törenlerine" geçici olarak yasakladığını açıkladı.

21.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:44
İçişleri Bakanlığı Covid-19 salgını nedeniyle toplu asker uğurlama törenlerini yasakladı
Türkiye'de Covid-19 vakalarının hızla arttığı bu günlerde Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilde yapılan toplu asker uğurlaması görüntüleri tepki çekti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, toplu asker uğurlama törenlerini geçici olarak yasakladığını duyurdu. Gaziantep Valiliği ise bu tür eylemlere katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Gaziantep, Dünya

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