İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat...
İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
08.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:50
İçişleri Bakanlığı: Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Kaynak: AA
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Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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