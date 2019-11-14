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İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

14.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:53İçişleri Bakanlığı: DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmesi işlemleri başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı, 'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu DEAŞ'lı teröristin, ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Yabancı terörist savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen; ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçı ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA, -



Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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