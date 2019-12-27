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İçişleri Bakanlığı: "Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana...

İçişleri Bakanlığı, Elazığ Sivrice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, boş bir binanın yıkıldığını açıkladı.

27.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:19 İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı, 'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, boş bir binanın yıkıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde Elazığ Sivrice'de 27 Aralık tarihi saat 10.02'de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 kilometre derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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