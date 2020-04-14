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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:45
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır 'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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