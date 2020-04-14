İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
14.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:57
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır 'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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