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İçişleri Bakanlığı: Düzce'de 51 vatandaşımız kurtarıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Düzce'deki sel ve su baskınlarında 51 kişinin kurtarılarak güvenli alana taşındığını açıkladı.

18.07.2019 13:54 İçişleri Bakanlığı: Düzce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Düzce'deki sel ve su baskınlarında 51 kişinin kurtarılarak güvenli alana taşındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Düzce genelinde dün başlayan yağışlar nedeniyle Akc¸akoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana geldiği belirtildi. İl  genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü es¸ güdümünde yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlıgˆından ve Genelkurmay Bas¸kanlıgˆından toplam 5 helikopter ile Sakarya I·l AFAD, Zonguldak I·l AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlıgˆından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yu¨ru¨tu¨lmekte olan c¸alıs¸malar c¸erc¸evesinde; 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır. Akc¸akoca ilc¸esinde ve c¸evresindeki sel ve su baskınlarına mu¨dahale c¸alıs¸maları Zonguldak ve Sakarya I·l AFAD Mu¨du¨rlu¨kleri es¸gu¨du¨münde devam etmektedir. Bo¨lgedeki ko¨y yollarının ac¸ılması amacıyla yol temizleme c¸alıs¸maları Belediye ve Valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
Düzce, Güncel

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