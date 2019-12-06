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İçişleri Bakanlığı, Ehliyet, nüfus kağıdı ve pasaport ile ilgili zam haberlerini yalanladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili "Nüfus cüzdanı değişimlerine yüzde 100 zam gelecek" iddialarına yönelik açıklama yaptı. Yüzde yüz zam iddiaları yalanlanırken halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu ifade edildi.

06.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:01

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili hakkında açıklama yaptı.

Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili çıkan haberler hakkında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği duyuruldu.

İKİ DEDİKODU YALANLANDI

Müdürlük açıklamasında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

"2020 YILI DEĞERLENDİRME ORANINDA ZAM YAPILACAK"

Açıklamada şunlar denildi:

"T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur".

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İçişleri Bakanlığı, Ehliyet, nüfus kağıdı ve pasaport ile ilgili zam haberlerini yalanladı

İçişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel


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