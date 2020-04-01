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İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi...

İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal...

01.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:55
İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi...
İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa
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Haberler ›› 3. Sayfa ››İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi... - Haberler
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