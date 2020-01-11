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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdülüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı...

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdülüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu.

11.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:18İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdülüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı...
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdülüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu. 2019 yılında ülke genelinde toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931'i tutuklandı. - ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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