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Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un, İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

02.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:17

'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan 'a kaçışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'da ev hapsinde tutulan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden 'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise havalimanı çalışanı olduğu belirtildi.

MÜZİK KUTUSU İDDİASI

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un müzik kutusunun içinde evden çıkarıldığı ve özel bir jetle, önce Türkiye'ye, ardından da Lübnan'a gittiği iddia edilmişti.

İADE ANLAŞMASI BULUNMUYOR

Lübnan ile arasında iade anlaşması bulunmayan Japonya'da, Ghosn'un yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Buna rağmen, Japonya'nın, Ghosn'un iadesini talep etmesi halinde Lübnan'ın işbirliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

ÜÇ PASAPORTU VAR

Lübnan kökenli bir aileden gelen Brezilya doğumlu Ghosn, Beyrut'ta büyüdü ve Fransa'da eğitim gördü. 65 yaşındaki Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı var. Ancak avukatları Ghosn'un pasaportlarının kendilerinde olduğunu açıkladı.

Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Beyrut, Lübnan, Nissan, Güncel


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