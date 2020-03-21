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İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik...

İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

21.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:40
İçişleri Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kuaför, 3. Sayfa

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