İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari...
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.
29.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:42
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul , Ankara , İzmir 'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.
Kaynak: AA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel