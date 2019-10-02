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İçişleri Bakanlığı: "Gri Liste'de yer alan terörist Nevin Güngörmüş öldürüldü"

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi" denildi.

02.10.2019 20:20İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edildi" denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlardan 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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