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İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan, toprağa verildi.

22.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:58İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan, toprağa verildi.
Isparta Şehir Hastanesi'nde kanser teşhisiyle bir süredir tedavi gören Mustafa Alan, dün hayatını kaybetti.
Alan'ın cenazesi kent merkezindeki Mimar Sinan Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenazeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Sadi Bilgiç, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengül, İçişleri Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Alan, Tahir Alan, Güncel

Kaynak: AA

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