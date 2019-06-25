25.06.2019 08:30
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Hani ilce kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı : "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır- Hani ilce kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilirken, Tunceli- Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 2, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı , Hani , Diyarbakır , 3. Sayfa

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