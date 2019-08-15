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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan;

15.08.2019 19:22 İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sözde Munzur Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Fikri kod adlı Ahmet Boyraz' olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu terörist; 27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilcesi Ulucınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının failidir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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