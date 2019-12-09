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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

09.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:40İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsalında, İl Komutanlığınca 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aranalarda 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu Zinar Amed kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu Ciwan Tolhildan kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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