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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma...

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

24.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:41
İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Bitlis, 3. Sayfa

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