İçişleri Bakanlığı İki Belediye Başkanını Görevden Uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı
iki belediye başkanını görevden uzaklaştırdı
ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Elbistan
Belediye Başkanı Durmuş Küçük
ile Ünye
Belediye Başkanı Ahmet Çamyar
'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş
ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu
ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Ünye,Durmuş Küçük,Elbistan