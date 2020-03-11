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İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 'Miran Diren' kod adlı örgüt üyesi Hasan Dere'nin, Şanlıurfa'da teslim olduğunu açıkladı.

11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 'Miran Diren' kod adlı örgüt üyesi Hasan Dere'nin, Şanlıurfa 'da teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarıyla beraber bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği belirtilerek, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışması neticesinde; 2015 yılında terör örgütüne katılan 'Miran Diren' kod adlı Hasan Dere isimli örgüt mensubu, bugün Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 58'e yükseldi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

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