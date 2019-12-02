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İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.

02.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:46İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol imzalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında, Bakanlıkta gerçekleşen törenle 'Uzaktan Eğitim Platformunun e-Belediye Bilgi Sisteminde Kullanılmasına Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.İşbirliği protokolüne imzalar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından atıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca yürütülen 'e-Belediye Bilgi Sitemi' kapsamında uzaktan eğitim platformu oluşturularak, belediye personelinin eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız, eşit imkanlarda ve kolayca ulaşması sağlanacak, e-Belediye Bilgi Sistemi kullanımı ve yaygınlaştırılması hız kazanacak.Tek merkezden eğitim imkanı, eğitim kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, eğitimlerde fırsat eşitliği, her katılımcı için standart kalite ve içerikte eğitim avantajı, yerinde yapılan eğitim maliyetlerinde tasarruf, online eğitim planlama, raporlama ve anlık konferans eğitimlerine imkan sağlanacak. Belediyeler, kendi uzaktan eğitimlerini planlama, düzenleme, raporlama ve değerlendirme kabiliyetlerine sahip olacak. Böylece, belediye personelinin eğitimlere erişimi kolaylaşacak.



Anadolu Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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