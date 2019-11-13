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İçişleri Bakanlığı: 'Kıran-6 Operasyonu' başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya karşı 'Kıran-6 Operasyonu'nun başladığını açıkladı.

13.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:55İçişleri Bakanlığı: 'Kıran-6 Operasyonu' başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, , ve illeri kırsalındaki Faraşin bölgesinde, terör örgütü PKK'ya karşı 'Kıran-6 Operasyonu'nun başladığını açıkladı. Operasyonda, 2 bin 360 personel, 157 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nca Kıran-6 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları ile Polis Özel Harekat timlerinden oluşan 2 bin 360 personel (157 operasyonel tim) görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



Hakkari, Şırnak, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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